استهداف جديد يطال 4 مواقع للحشد الشعبي في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بتعرّض أربعة مواقع تابعة للحشد الشعبي إلى استهداف بطائرات مسيّرة في مناطق متفرقة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة مواقع تابعة للحشد الشعبي تعرّضت للاستهداف في الجزئين الشرقي والشمالي من قضاء طوز خورماتو، إضافة إلى مواقع أخرى في محيط قضاء أمرلي".

وأضاف أن "أحد هذه الاستهدافات طال مقر الفوج الأول للواء 52 في الحشد الشعبي ضمن قاطع طوز خورماتو، ما أسفر عن إصابة أحد المنتسبين بجروح".

وأشار إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في المناطق المستهدفة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الهجمات والجهة التي تقف وراء إطلاق الطائرات المسيّرة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع المصدر، قائلاً إن "الجهات الأمنية تواصل متابعة التطورات ميدانياً، وسط حالة استنفار في القطعات الأمنية ضمن قاطع طوز خورماتو ومحيط أمرلي".

وكان مصدر محلي في محافظة صلاح الدين أفاد في وقت سابق من مساء اليوم، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي إلى استهداف بطائرة مسيّرة في قاطع طوز خورماتو شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة أحد المنتسبين، قبل أن يتم استهداف المواقع الثلاثة الأخرى مرة أخرى.