استهداف جديد يطال مقر الفصائل في جرف الصخر بمحافظة بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، مساء الأحد، بتعرض مقر للفصائل المسلحة لاستهداف جديد في منطقة جرف الصخر شمالي المحافظة.

ولم ترد على الفور تفاصيل عن الخسائر التي خلفها الاستهداف الذي جاء بعد هجمات مماثلة استهدفت مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي منذ أمس السبت وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، بحسب مصادر أمنية ورسمية، وسط استمرار التحقيق في ملابساتها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.