استهداف جديد يثير مخاوف انقسام "الشيخية" في البصرة

شفق نيوز- البصرة

استهدف مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء، حسينية تابعة لأحد أنصار زعيم الطائفة الشيخية (الشيخ علاء الشيخ مجتبى)، بقنبلة صوتية، في قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات والخلافات داخل الطائفة الشيخية، وهي إحدى الطوائف الشيعية، إلا أن مرجعيتها الدينية تقوم على مبدأ الوراثة، ويعود أصل أتباعها إلى منطقة الأحساء في السعودية.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الطائفة انقساماً حاداً بعد بروز مرجعين دينيين، يطالب كل منهما بالأحقية في المرجعية، الأمر الذي تطور إلى صدامات مسلحة وأعمال عنف دامية.

ويوم السبت الماضي، أفاد مصدر أمني، بأن مجموعة مسلحة هاجمت مسجد الشيخ (علاء الشيخ مجتبى)، أحد زعماء الطائفة الشيخية، في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المصدر إن "المسجد المستهدف تابع لأحد زعماء الطائفة الشيخية في القضاء"، مبيناً أن القوات الأمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المسجد والمنطقة المحيطة به.

وأضاف أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثتا الشهيدين إلى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى فتح تحقيق أمني للوقوف على ملابسات الحادث وملاحقة الجناة.

وتسود مخاوف من اتساع رقعة الخلافات الداخلية داخل الطائفة، في ظل دعوات محلية وأمنية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مزيد من العنف.