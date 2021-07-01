استهداف جديد لأبراج الطاقة الكهربائية في العراق

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس باستهداف جديد لأبراج نقل الطاقة الكهربائية من المحافظات الشمالية الى بغداد غربي محافظة صلاح الدين.

وقال مدير ناحية تلول الباج (15 كم غرب قضاء الشرقاط) شمالي صلاح الدين حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أبراج ضمن الخط الناقل بين بغداد والمحافظات الشمالية سقطت نتيجة عمل تخريبي يرجع بتفجير عبوات ناسفة، ما أثر سلبا على تجهيز الكهرباء ضمن المناطق المشمول بالخط الناقل.

واكد الشمري ان مفارز صيانة الشبكات بدأت بإصلاح الابراج المتضررة لإعادة الخط الى الخدمة، مبينا أن الحادث تخريبي وقيد التحقيق.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين لهجمات تخريبية وإرهابية تقف وراءها عناصر داعش أو جهات مستفيدة بحسب مسؤولي صلاح الدين.