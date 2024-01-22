استهداف "جديد" لقاعدة عين الأسد الجوية بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطّلع، يوم الاثنين، باستهداف جديد لقاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية، بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت مساء اليوم، محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول أميركي قد أكد يوم السبت الماضي، أن قاعدة عين الأسد، التي تستضيف قوات أميركية بالعراق، تعرضت للقصف مما تسبب بحصول إصابات طفيفة في صفوف أميركيين.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مضيفا أن التقييم مستمر.

وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 100 هجوم ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مسلحين في فصائل متحالفة مع إيران.

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش.