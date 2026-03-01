قصف جديد في القائم يستهدف طواقم إسعاف مقر الفصائل

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الأحد، تعرض نقطة تابعة للحشد الشعبي/ اللواء (45) إلى قصف جوي بضربتين في منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

وذكرت الخلية، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف أسفر عن وقوع عدد من الضحايا"، مشيراً إلى أن "التفاصيل ستُعلن بعد استكمال التحقيقات".

في المقابل، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف الجديد وقع بالتزامن مع مباشرة فرق الإخلاء بنقل جثامين ضحايا القصف الأول".

هذا وأفاد مصدر أمني، قبل قليل، بتعرض مقرات تابعة لكتائب حزب الله لقصف جوي في منطقة عكاشات ضمن قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، شن 23 هجوماً مسيراً على قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

بدورها، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قواعد أميركية في مدينة أربيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.