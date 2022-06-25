سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استهداف جديد.. صواريخ تضرب حقل غاز كورمور ضمن قضاء جمجمال

Category: أمـن

Date: 2022-06-25T12:49:53+0000
استهداف جديد.. صواريخ تضرب حقل غاز كورمور ضمن قضاء جمجمال

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت، باستهداف حقل للغاز بمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عدة صواريخ استهدفت حقل غاز كورمور التابع لشركة دانة غاز ، ظهر اليوم السبت، دون معرفة الأضرار.

وكشف مدير ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال أمس الجمعة، تفاصيل استهداف شركة "دانة غاز" الإماراتية في الهجوم الذي استهدف حقل "كومور" الغازي في محافظة السليمانية.

وقال مدير ناحية قادر كرم صديق باوه في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم في تمام الساعة (2:10) ظهرا.

وعن تفاصيل الحادث، اكد صديق ان القصف كان عن طريق صاروخ كاتيوشا واحد وقع في أطراف الشركة ولم يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

كما أشار إلى أن الصاروخ انطلق من قرية "كومور" التي تبعد بحدود سبعة كيلو مترات من ناحية قادر كرم وهي تقع ضمن منطقة الفراغ الأمني الحاصل بين بغداد واربيل لكنها تقع ضمن حدود السلطات الاتحادية.

وتابع صديق بالقول إن، الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة وبنفس الطريقة ومن نفس المكان تم استهداف الشركة هذا اليوم.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس اﻷول الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

related

محكمة في بغداد تحكم بالاعدام على امرأة وعشيقها لقتلها زوجها

Date: 2020-02-26 10:10:54
محكمة في بغداد تحكم بالاعدام على امرأة وعشيقها لقتلها زوجها

انفجار يودي بحياة عنصر أمن عراقي في صلاح الدين

Date: 2021-03-03 08:19:48
انفجار يودي بحياة عنصر أمن عراقي في صلاح الدين

الإعدام لثلاثة أشخاص تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في العراق

Date: 2022-01-04 15:00:14
الإعدام لثلاثة أشخاص تسببوا بجرائم قتل ونزاع عشائري في العراق

قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

Date: 2021-08-07 17:01:22
قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

بعد افتعال حالات تسمم جماعية.. إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن عراقي

Date: 2022-05-09 09:39:43
بعد افتعال حالات تسمم جماعية.. إحباط مخطط لتهريب محكومين بالإعدام من سجن عراقي

توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

Date: 2020-10-24 12:42:48
توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

انفجار عجلة مفخخة قرب قيادة شرطة الأنبار والغنام يعلن التصدي لها وقتل سائقها .. فيديو

Date: 2021-10-03 08:37:34
انفجار عجلة مفخخة قرب قيادة شرطة الأنبار والغنام يعلن التصدي لها وقتل سائقها .. فيديو

نجاة مقرب من الصدر من محاولة اغتيال في ميسان

Date: 2022-02-14 17:22:08
نجاة مقرب من الصدر من محاولة اغتيال في ميسان