استهداف جديد بمسيرة لحقل مجنون النفطي بالبصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض حقل مجنون النفطي لاستهداف جديد بعد يوم من سقوط مسيرة داخل الحقل الواقع شمال شرقي المحافظة.

وبحسب ما أبلغ به المصدر وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم الجديد تم عبر طائرة مسيّرة أيضاً، استهدفت بناية خاصة بالنساء، فيما أظهر تسجيل مصور تنشره الوكالة أدناه، تناثر أجزاء الطائرة المسيرة على أرض الحقل، دون معلومات فورية عن الأضرار.

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي بالبصرة، دون وقوع أية أضرار مادية أو بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "المقاومة الاسلامية العراقية"، إنها تمكنت من قتل 13 أميركياً وجرح العشرات من بينهم إصابات "بالغة" في حصيلة تنفيذ 291 عملية عسكرية خلال 12 يوماً، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع القائم في المنطقة.

هذا ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز، الحصول على رد فوري من الجانب الأميركي على تلك المزاعم.

وذكرت "المقاومة" في بيان، أنها نفذت 31 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي العراق، أدت الحرب بحسب إحصائية نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، فضلاً عن قيادي في "المقاومة الإسلامية" في غارة جوية استهدفت سيارته في الخامس من آذار/مارس الجاري.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.