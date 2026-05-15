استهداف ثان لرئيس جامعة الإسراء في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الجمعة، بتعرض منزل رئيس جامعة الإسراء الأهلية عبد الرزاق الماجدي في شارع فلسطين للاستهداف مجدداً، وذلك بعد أربعة أيام من تعرضه لتهديدات مباشرة من جهة مسلحة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منزل رئيس جامعة الإسراء عبد الرزاق الماجدي تعرض لاستهداف بواسطة رمانة صوتية ضمن جانب الرصافة".

وأشار إلى أن "الاستهداف أسفر عن أضرار مادية في المنزل دون أي إصابات بشرية".

وكان الماجدي قد تعرض، الاثنين الماضي، إلى تهديدات مباشرة من جهة مسلحة، على خلفية رفض إدارة الجامعة تمرير نجاح أحد طلبة كلية الهندسة خلافاً للتعليمات والضوابط الوزارية المعتمدة، بحسب ما أعلنته رئاسة الجامعة.

وعلى إثر ذلك أصدرت السلطات العراقية، لاحقاً، الثلاثاء، مذكرة قبض بحق نجل زعيم كتائب حزب الله، المدعو نور الدين أحمد محسن فرج، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة تهديد الماجدي.