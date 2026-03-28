استهداف بطائرة مسيّرة لمحيط مصفى بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، ليل السبت الأحد، بوقوع انفجار ناتج عن طائرة مسيّرة قرب مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة سقطت في محيط المصفى الذي يعد أحد أكبر المنشآت النفطية في العراق، دون تسجيل خسائر، فيما لا تزال الأضرار المادية قيد التقييم من قبل الجهات المختصة.

وأوضح أن القوات الأمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وفرضت إجراءات مشددة في محيط المصفى، بالتزامن مع انتشار وحدات إضافية لتعزيز الحماية ومنع أي خروقات محتملة.