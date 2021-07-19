استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية غربي الأنبار

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، احمد جديان، يوم الاثنين، تعرض أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية لعمل تخريبي، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقال جديان لوكالة شفق نيوز، إن البرج يقع ضمن حدود قضاء عنه غربي الأنبار، وهو يجهز قضاء القائم الحدودي مع سوريا بالكهرباء، وتم استهدافه بعبوة ناسفة الا ان التفجير لم يتسبب بأضرار للبرج.

وطالب السلطات الأمنية والجهات الحكومية المعنية، بتوفير الحماية لأبراج نقل الطاقة الكهربائية، التي تتعرض لعمليات استهداف قد تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن القائم او اي مدينة أخرى، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.