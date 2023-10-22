للمرة الرابعة .. استهداف المقر العام لمركز الرافدين للحوار بالقنابل في النجف (فيديو)

شفق نيوز/ استهدف مجهولون، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بالقنابل المقر العام لمركز الرافدين للحوار ( RCD ) في محافظة النجف.

وقال المكتب الإعلامي للمركز في بيان، إن المقر العام الخاص بزيد الطالقاني (تحديداً ) في محافظة النجف تعرض في الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ، لهجوم بالقنابل المتفجرة، مما أدى لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وذكر البيان أنه "للمرة الرابعة يتعرض مركز الرافدين للحوار لإعتداء إرهابي جبان ومنظم تقوم به جهات وخلايا مندسة تعمل بأجندة سياسية تخريبية (غير مخفيّة) في محاولة يائسة منها لزعزعة الإستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وعرقلة الجهود العلمية والوطنية في المركز"، مستدركا القول: لكن ذلك لن يزيدنا الا اصراراً على مواصلة مسيرة النجاح والتَميّز.

ومركز الرافدين للحوار (R.C.D) مركز فكريٌّ مستقلٌّ (THINK TANK)، يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النخب كافة؛ لتعزيز التجربة الديمقراطية وتحقيق السلم المجتمعي، ورفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالخبرات والرؤى الاستراتيجية؛ ابتغاء تفعيل دورها والارتقاء بأدائها.