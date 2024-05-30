استهداف الشركات الأجنبية يطيح بقائد أمني رفيع في بغداد

شفق نيوز/ أقال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مساء الخميس، قائداً أمنياً رفيعاً، على خلفية استهداف شركات أجنبية في العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "وزير الداخلية أقال قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، وكلف اللواء أحمد غادر ماضي، بديلاً عنه".

في السياق، أكد، بيان صادر عن وزارة الداخلية، ورد للوكالة، نقل قائد الفرقة الأولى إلى منصب مدير عمليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وتكليف اللواء أحمد غادر بمنصب قائد الفرقة.

وكان مصدر في الشرطة العراقية، أفاد صباح اليوم، بأن فرع شركة "كاتربيلر" الأمريكية الخاصة بالمعدات الإنشائية، ومعهد "كامبرج" البريطاني التعليمي في العاصمة بغداد تعرضا الى هجومين منفصلين، لكنهما لم يُخلِّفا إصابات بشرية تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.