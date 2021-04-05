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استهدافان جديدان لارتال دعم لوجستي دولية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T11:49:24+0000
استهدافان جديدان لارتال دعم لوجستي دولية في العراق

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، تعرض ارتال دعم لوجستي للتحالف الدولي، لاستهدافين منفصلين بعبوات ناسفة في محافظتي الديوانية وبابل.

وأوضحت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة، انفجرت صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون أضرار مادية أو بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأضافت أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت ظهر اليوم على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، وأيضا لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

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