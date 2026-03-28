سقوط مقذوفات من "السيرام" الأميركية قرب مستشفى ببغداد (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، ببدء استنفار أمني وسط بغداد عقب تفعيل السفارة الأميركية منظومة "سيرام" الدفاعية وإطلاق صافرات الإنذار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن السفارة الأميركية وسط بغداد فعّلت صافرات الإنذار وأطلقت منظومة "سيرام" للدفاع الجوي الأرضي، دون توضيح طبيعة التهديد.

وأضاف أن القوات الأمنية بدأت تنفيذ حملة وانتشار للتحقيق في الحادث بالمناطق المحيطة بالسفارة والمنطقة الخضراء، لاسيما منطقة المنصور.

وأشار المصدر إلى أن محيط مطار بغداد لم يتعرض لأي استهداف، باستثناء طائرة مسيّرة واحدة في وقت سابق، مؤكداً أن ما يُنشر بشأن وجود ثلاث مسيّرات "غير صحيح".

ولاحقا، أشار مصدر أمني، إلى أن "مقذوفات نتيجة استخدام منظومة الدفاعات الجوية بالسفارة الأميركية، سقطت بالقرب من مستشفى الطفل في المنصور".