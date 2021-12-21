استنفار أمني لإحباط "هجمة انتحارية" لداعش تستهدف محتفلين بخمس مناطق ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن أجهزة الأمن العراقية، أعلنت حالة الاستنفار لإحباط "هجمة انتحارية" لعناصر داعش تستهدف محتفلين بالعام الميلادي الجديد، في 5 مناطق ضمن العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة وردت لقوات الأمن العراقية، تفيد بنية تنظيم داعش، تنفيذ (غزوة) خلال الايام القليلة القادمة بواسطة ادخال انتحاريين قادمين من كركوك، إلى العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المناطق المستهدفة هي (بغداد الجديدة - الشورجة - باب الشرقي - الحسينية – الشعب"، لافتاً إلى أن "هذه المناطق تشهد زخماً بالمواطنين تزامناً من حلول العام الجديد، واستعداد المواطنين للاحتفال والتسوق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلومات دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والانتباه الشديد، والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، بغية إفشال هذا المخطط".