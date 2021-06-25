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استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-06-25T15:21:21+0000
استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستنفار القوات العراقية، يوم الجمعة، في محيط المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محيط المنطقة الخضراء تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب وسوات والشرطة الاتحادية".

وأضاف أن "الانتشار شمل مناطق الكرادة الداخل والخارج وشارع ابو نواس بالإضافة إلى الجادرية وكرادة مريم".

وأوضح المصدر أن "الانتشار يأتي لتأمين زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني إلى بغداد وانعقاد القمة الثلاثية".

ووفق المصدر فإن "القمة الثلاثية ستعقد يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

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