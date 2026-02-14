استنفار أمني في كركوك بعد ثاني حادثة هروب سجين خلال أسبوع

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي، مساء السبت، بهروب سجين من داخل مستشفى آزادي التعليمي في محافظة كركوك، بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السجين، وهو رجل كبير في السن، أُدخل إلى المستشفى بسبب حالته الصحية وتحت حراسة أمنية، قبل أن يتمكن من الفرار من الجهة المكلفة بحمايته".

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى إغلاق جميع بوابات المستشفى وشرعت بعملية تفتيش واسعة داخله، لكونه لم يغادر المبنى، بهدف إلقاء القبض عليه مجدداً".

ولاحقاً، أشار المصدر، إلى أن القوة الأمنية القت القبض عليه في أعلى سطح المستشفى بعد تطويقها بالكامل".

ونوه المصدر إلى أن "هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد تسجيل حالة هروب مماثلة من داخل المستشفى نفسه مؤخراً".