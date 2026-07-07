استنفار أمني في كربلاء قبيل تشييع جثمان علي خامنئي (صور)

شفق نيوز- كربلاء

نفّذ الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، ممارسة أمنية في كربلاء، استعداداً لتشييع جثامين المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الانتشار جاء بالتنسيق مع القوات الأمنية والأجهزة الساندة والجهات المنظمة، لضمان انسيابية سير الموكب.

وأضاف أن مسار التشييع يمتد من ساحة "سيد جودة" مروراً بشارع العباس باتجاه منطقة بين الحرمين، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مع انتشار مفارز الإسعاف والخدمات على طول الطريق لتقديم الدعم للمشاركين، بحسب الخطط المعلنة.

وقبل قليل، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، برفقة وفد رسمي رفيع، جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق من اليوم، للمشاركة في مراسم التشييع.

ومن المقرر تشييع الجثامين عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد يوم غد الأربعاء في النجف، على أن تُنقل بعدها إلى كربلاء لتشييعها عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.