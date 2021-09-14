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استنفار أمني في طوزخورماتو بحثاً عن "انتحاري"

Category: أمـن

Date: 2021-09-14T05:39:40+0000
استنفار أمني في طوزخورماتو بحثاً عن "انتحاري"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، باستنفار القطعات الامنية والاستخبارية بحثاً عن "انتحاري" يحاول مهاجمة اهداف مدنية في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "السلطات الامنية  اعلنت الاستنفار بناء على برقية استخبارية تفيد بوجود انتحاري يروم مهاجمة اهداف مدنية في طوزخورماتو، (90 كم شرق تكريت)"، مبيناً أن "عمليات البحث والتحري المكثفة مستمرة".

 وأضاف أن "قوات الامن بمختلف تشكيلاتها شددت الاجراءات الامنية وكثفت نقاط التفتيش والمفارز في جميع مناطق القضاء، لمنع وقوع اي هجوم دموي محتمل"، موضحاً أن تلك القوات "دعت السكان للإبلاغ عن اي تحركات مريبة للاشخاص أو الغرباء في مناطقهم لتفادي اي عمل ارهابي".

ويشهد قضاء طوزخورماتو، المتنازع عليه والذي يتبع إداريا محافظة صلاح الدين، بين الحين والاخر حوادث امنية منذ سنوات عدة اغلبها في محيط القضاء، فيما لم تسجل اي خروقات او حوادث ارهابية داخل المدينة.

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