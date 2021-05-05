استنفار أمني في ديالى لمواجهة "حرب الحنطة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، يوم الأربعاء، عن استنفار القوات الامنية والقوى الساندة والدوائر المعنية لحماية مزارع الحنطة والشعير من حوادث الحرائق المحتملة التي تعد لها جماعات إرهابية وتخريبية.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "خطة حماية مزارع الحنطة تشمل نشر قطعات امنية من عمليات ديالى والحشد الشعبي وتكثيف المفارز والكمائن الليلية في المناطق الاكثر خطرا وعرضة للحرائق الى جانب غمر محيط الحقول بالمياه تحسبا للحرائق وتسيير دوريات ليلية مشتركة من قوات الأمن والمزارعين لمنع أي عناصر ارهابية او مخربة من استهداف المزارع".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها وامكاناتها لمواجهة حرب الحنطة ومنع وقوع أي خسائر مادية ومعيشية تطال المزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وأمس الثلاثاء، أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، حادث حريق اندلع بحقل كبير من الحنطة بناحية العلم وأنقذت ( ٧٠ ) دونما من محصول الحنطة في الحقول المجاورة.

وتتعرض مناطق زراعية في ديالى وصلاح الدين ونينوى لحرائق سنوية تستهدف مزارع القمح والشعير تقف ورائها عناصر تنظيم داعش او مجاميع تخريبية مرتبطة بجهات واطراف سياسية.