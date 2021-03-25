استنفار أمني في بغداد مع إغلاق تام للشوارع الرئيسية

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بانتشار أمني كثيف في العاصمة بغداد مساء الخميس مع إغلاق تام للشوارع الرئيسية.

وأوضح المصدر أن "مناطق وسط العاصمة بغداد تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً مع اغلاق عدد من الشوراع الرئيسة وسط العاصمة كشارع السعدون وباب الشرجي والطريق المؤدي الى ساحة التحرير والكرادة".

وأضاف أن "القوات الامنية تمنع عبور أي شخص من هذه الشوارع حتى الذين لديهم استثناءات من حظر التجوال".

ويأتي الاستنفار بعد ساعات من استعراض حركة "ربع الله" قوتها العسكرية وسط بغداد وتهديدها للأمريكيين والحكومة العراقية التي وصفتها بالـ"المتواطئة" و"العميلة".

وقال مصدر أمني ثانٍ لوكالة شفق نيوز، إن "الانتشار الأمني يأتي استعداداً للقمة الثلاثية بين زعماء العراق والأردن ومصر في وقت لاحق من الشهر الجاري ببغداد".

وأشار إلى أن "تأمين القمة الثلاثية ستكون من مسؤولية الفرقة الخاصة التي باشرت بالانتشار في العاصمة"، مضيفا أنه "سيتم استدعاء عدد من افواج الطوارئ لتساند الفرقة الخاصة".