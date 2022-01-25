استنفار أمني في بغداد بعد استهداف مضيف الحلبوسي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتشديد الإجراءات الأمنية مساء يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد خشية شن هجمات على مكاتب الأحزاب.

وتأتي هذه الإجراءات بعد وقت قصير من استهداف مضيف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأربعة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار،

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية في مناطق بغداد وخاصة في الكرادة".

وأشار إلى "نصب السيطرات وتفتيش دقيق للعجلات والاشخاص، إضافة إلى تشديد الاجراءات بالقرب من مقار الاحزاب وخاصة التابعة للحلبوسي تحسبا من استهدافات محتملة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإطلاق مجهولين أربعة صواريخ على مضيف الحلبوسي بالكرمة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات قليلة من قرار حاسم أصدرته المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية ثانية.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب في بغداد وكركوك والأنبار خلال الفترة القليلة الماضية، وتستهدف بالتحديد القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.