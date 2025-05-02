استنفار أمني في بابل بعد هروب سجينين

شفق نيوز أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قيادة شرطة بابل دخلت حالة استنفار أمني، بحثاً عن سجينين هربا من سجن الحلة القديم، وسط المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر الشرطة انتشرت في أحياء وأزقة مدينة الحلة، ونصبت سيطرات اعتراضية بحثاً عن السجينين الهاربين".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني مخوّل، الوكالة، بأن "سجن الحلة الاصلاحي يعود الى وزارة العدل بتفاصيله كافة، حتى حمايته تابعين إلى الوزارة، ولا سلطة لوزارة الداخلية عليه".

وكان مصدر أمني في بابل، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، فيما باشرت القوات الأمنية بحملة بحث عنهما.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلين اثنين تمكنا من الهرب من سجن الحلة القديم في منطقة باب المشهد في محافظة بابل"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت بحملة تفتيش بحثاً عن الهاربين".