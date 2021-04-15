استنفار أمني في المثنى واستقدام قوة كبيرة من بغداد تحسباً لزيارة الكاظمي

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، يوم الخميس، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة استعداداً لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في المحافظة اعلنت حالة انذار وقامت بالانتشار في جميع مداخل المحافظة وحدودها الصحراوية"، لافتا إلى أن "هذا الانتشار يأتي تحسبا لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة ظهر اليوم".

وبين المصدر، "من المقرر أن يفتتح الكاظمي مشروع مائي بالإضافة إلى مشروعين لمحطتين كهربائيتين".

من جهته قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قوات أمنية كبيرة وصلت يوم أمس من العاصمة بغداد ودخلت المثنى تقدر اعدادها بـ60 عجلة، لمتابعة الإجراءات الأمنية في مدينة السماوة تمهيدا لزيارة الكاظمي اليوم".