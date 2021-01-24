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استنفار أمني في الفلوجة بحثاً عن سيارة مفخخة

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T18:15:52+0000
استنفار أمني في الفلوجة بحثاً عن سيارة مفخخة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، يوم الأحد، بأن مدينة الفلوجة تشهد استنفاراً أمنياً واسعاً بحثاً عن سيارة مفخخة دخلت المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية وردت اليوم، تفيد بدخول سيارة مفخخة إلى مدينة الفلوجة، ما دعا القوات الأمنية إلى الانتشار بشكل واسع ومكثف بحثاً عنها.

وأضاف أن عمليات تفتيش واسعة تنفذها قوات الامن في مناطق عدة من الفلوجة وسط حالة استنفار شديدة، مشيرا الى أنه تم اغلاق عدد من الطرق الحيوية ذات الزخم السكاني والتي تحتوي على تجمعات تجارية او عيادات طبية.

وأشار المصدر إلى أن القوات باشرت بعمليات تفتيش وتدقيق لكافة العجلات الداخلة الى مدينة الفلوجة.

وشهدت العاصمة بغداد صباح يوم الخميس 21 كانون الثاني الجاري تفجيراً انتحارياً مزدوجاً في منطقة الباب الشرقي، أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين.

ويوم ليلة أمس السبت، شن تنظيم داعش هجوما عنيفا على أحد مقار الحشد الشعبي لواء 22 في اطراف قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، وخلف 22 ضحية بين قتيل وجريح إلى جانب مقتل 18 داعشيا.

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