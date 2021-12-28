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استنفار أمني شمالي ذي قار بحثاً عن متهمين باستهداف شركة نفطية

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T17:28:03+0000
استنفار أمني شمالي ذي قار بحثاً عن متهمين باستهداف شركة نفطية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية كبيرة دخلت قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، على خلفية هجوم استهدف شركة نفطية يوم امس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من سوات تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار، دخلت قضاء الرفاعي مساء اليوم على خلفية هجوم عنيف تعرضت له شركة (زيباك) الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي يوم امس".

وبين ان "القوة من المتوقع ان تشن حملة مداهمات على بعض الاماكن المشخصة لديها بحثا عن مطلوبين شاركوا بالهجوم على الشركة الصينية".

وتابع المصدر، ان "التحقيقات الاولية بالهجوم على الشركة الصينية اثبتت انه نتيجة تضارب مصالح بين اطراف متعددة تسعى للاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات داخل الحقل النفطي".

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