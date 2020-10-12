استنفار في أحد أقضية ديالى بسبب سيارة مفخخة

شفق نيوز/ أفاد مدير شرطة قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بفرض إجراءات أمنية مشددة في القضاء بحثاً عن سيارة مفخخة.

وقال العميد ديار شوكت لوكالة شفق نيوز، بأن معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم بسيارة مفخخة في قضاء خانقين.

وأضاف أن "قوات الشرطة والاجهزة الساندة فرضت اجراءات مشددة داخل الاسواق والاماكن العامة، وتقوم بفحص دقيق للعجلات التي تدخل أو تخرج من خانقين بحثا عن عجلة مفخخة يشتبه بدخولها الى خانقين".

وأضاف شوكت أن "قوات الشرطة تواصل التحري والبحث عن أي عجلات مشتبه بها، واتخذت اجراءات وقائية محكمة لحماية الاسواق والاماكن العامة من أي طارئ أمني".

ومنذ هزيمته المواجهات المباشرة عام 2017، لم يعد يمتلك تنظيم داعش الإمكانيات كما السابق لشن هجمات نوعية من قبيل تفجير السيارات المفخخة داخل الأماكن المكتظة.

ويعتمد ما تبقى من مسلحي التنظيم على شن هجمات خاطفة على أهداف عسكرية ومدنية، غالباً ما تكون خارج مراكز المدن.



