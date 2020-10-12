سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

استنفار في أحد أقضية ديالى بسبب سيارة مفخخة

Category: أمـن

Date: 2020-10-12T14:33:27+0000
استنفار في أحد أقضية ديالى بسبب سيارة مفخخة

شفق نيوز/ أفاد مدير شرطة قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بفرض إجراءات أمنية مشددة في القضاء بحثاً عن سيارة مفخخة.

وقال العميد ديار شوكت لوكالة شفق نيوز، بأن معلومات استخباراتية أفادت باحتمال شن هجوم بسيارة مفخخة في قضاء خانقين.

وأضاف أن "قوات الشرطة والاجهزة الساندة فرضت اجراءات مشددة داخل الاسواق والاماكن العامة، وتقوم بفحص دقيق للعجلات التي تدخل أو تخرج من خانقين بحثا عن عجلة مفخخة يشتبه بدخولها الى خانقين".

وأضاف شوكت أن "قوات الشرطة تواصل التحري والبحث عن أي عجلات مشتبه بها، واتخذت اجراءات وقائية محكمة لحماية الاسواق والاماكن العامة من أي طارئ أمني".

ومنذ هزيمته المواجهات المباشرة عام 2017، لم يعد يمتلك تنظيم داعش الإمكانيات كما السابق لشن هجمات نوعية من قبيل تفجير السيارات المفخخة داخل الأماكن المكتظة.

ويعتمد ما تبقى من مسلحي التنظيم على شن هجمات خاطفة على أهداف عسكرية ومدنية، غالباً ما تكون خارج مراكز المدن.


related

تحصينات جديدة في محيط خانقين لمواجهة "تعرضات الموت"

Date: 2020-09-05 10:59:54
تحصينات جديدة في محيط خانقين لمواجهة "تعرضات الموت"

مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين

Date: 2019-09-28 08:52:12
مقتل ثلاثة مواطنين كورد على يد مسلحين مجهولين في خانقين

الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

Date: 2020-08-25 17:59:39
الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

السفير التركي يعلّق على خطف مواطنين عراقيين في متنازع عليها

Date: 2020-01-31 16:45:19
السفير التركي يعلّق على خطف مواطنين عراقيين في متنازع عليها

تدمير أنفاق لداعش في خانقين

Date: 2019-07-01 17:07:57
تدمير أنفاق لداعش في خانقين

اختفاء مزارعين بظروف غامضة في منطقة متنازع عليها

Date: 2020-05-27 12:39:33
اختفاء مزارعين بظروف غامضة في منطقة متنازع عليها

هجوم خانقين.. رصاص قناص يودي بحياة قائد في الحشد الشعبي

Date: 2020-09-07 05:44:57
هجوم خانقين.. رصاص قناص يودي بحياة قائد في الحشد الشعبي

هجمات داعش تجبر سكان قرية على اخلائها بالكامل في خانقين

Date: 2019-11-04 07:31:23
هجمات داعش تجبر سكان قرية على اخلائها بالكامل في خانقين