استنفار في بغداد.. حريق يطال عجلات محملة بالوقود (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن استنفار فرقها لانقاذ صهاريج من حريق طال عجلات محملة بالوقود في العاصمة بغداد.

وقالت الدفاع المدني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع، فجر اليوم، داخل تناكر عدد 2 مملوءة بوقود الگاز وانقاذ 4 عجلات اخرى، منها صهريجين بسعة 36 الف لتر داخل ساحة متروكة تستخدم لتبادل المشتقات النفطية (تجاوز) في منطقة حي الاعلام في جانب بغداد الكرخ" .

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني "طوقت وعزلت النيران داخل التناكر المحترقة ومنعت توسع الحريق الى ما يجاورها من عجلات محملة بالوقود واستخدمت الفرق كميات كبيرة من مواد الاطفاء الخاصة باخماد المشتقات النفطية (الفوم ) بهدف تعجيل السيطرة والاخماد التام ومنع تأثر المنطقة السكنية بالانبعاثات ونواتج الحريق الغازية"، مؤكدة "وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.