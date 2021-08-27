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استنفار في الموصل استعداداً لزيارة الرئيس الفرنسي

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T07:30:51+0000
استنفار في الموصل استعداداً لزيارة الرئيس الفرنسي

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، باستنفار أمني كبير في مدينة الموصل، وذلك استعداداً لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إليها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الموصل شهدت منذ صباح اليوم استنفاراً أمنياً كبيراً خصوصاً في الجانب الأيمن والمناطق المحيطة بمطار الموصل".

وتأتي هذه الإجراءات، استعداداً لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مدينة الموصل، على هامش مشاركته في مؤتمر التعاون والشراكة المقرر عقده غداً في بغداد.

كما سيزور ماكرون، أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ولقاء القادة الكورد هناك، قبل أن يختتم زيارته إلى العراق.

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