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استنفار في المثنى لاحتواء حريق "هائل" بمحطة وقود

Category: أمـن

Date: 2021-04-16T15:43:58+0000
استنفار في المثنى لاحتواء حريق "هائل" بمحطة وقود

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني، باستنفار فرقها بطاقتها القصوى بعد اندلاع حادث حريق "هائل" داخل محطة وقود الوركاء في محافظه المثنى مساء يوم الجمعة .

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران التي شبت في صهريج بانزين محمل بـ 36 الف لتر مع احتراق مستودعات ارضية عدد اثنين بكميات كبيرة من منتوج البانزين".

وأشار إلى "تطويق النيران ومنع اتساعها الى الخزانات والصهاريج الأخرى، واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المحطة".

وأضاف أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع فيما يخص عملية التفريغ حيث ادت شرارة اثناء التفريغ الى اندلاع الحريق بادئ الامر".

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