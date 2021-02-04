استنفار في الجيش بحثاً عن جندي "هاجم" الكاظمي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الخميس بصدور أوامر إلى الجيش بالبحث عن جندي ظهر في مقطع مصور انتقد فيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن مقطعاً مصوراً لجندي انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينتقد الكاظمي بسبب استقطاع رواتب الجنود.

ووفق المقطع المصور الذي تنشره وكالة شفق نيوز فإن الجندي خاطب رئيس الوزراء باسم "كاظمي" دون صفة رسمية.

واشتكى الجندي من استقطاع رواتب الجنود بينما يقومون بأداء واجبهم في ظل ظروف صعبة وباردة خلال فصل الشتاء.

وأشار المصدر إلى أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول طلب من مدراء إعلام قطعات وزارة الدفاع ايجاد الجندي بعدما اعتبروا كلامه "تهجماً" على الكاظمي.