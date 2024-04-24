استنفار جنوبي العراق بعد اختفاء ضابط رفيع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء الأربعاء، باختفاء ضابط برتبة رفيعة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة عميد، كان يشغل منصباً أمنياً رفيعاً في قيادة شرطة ذي قار، اختفى بظروف غامضة بين قضاء الجبايش وناحية الحمار جنوبي مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث بينت أن العميد المتقاعد تعرض للاختطاف، حينما كان قادما من محافظة البصرة باتجاه مدينة الناصرية".

وأشار إلى أن "دوافع الاختطاف هو خلاف عشائري مع أحد الشيوخ"، مؤكداً أن "القوات الأمنية استنفرت جهودها للبحث عن العميد المختطف".