استنفار امني في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، باستنفار قوات الرد السريع بجميع عناصرها وتشكيلاتها لملاحقة مطلوبين هاجموا نقطة امنية في وقت سابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة، شهدت اليوم استنفارا امنيا وعمليات تفتيش واسعة في عموم قرى الناحية واطرافها بحثا بعد قيام مطلوبين قضائيا بمهاجمة نقطة امنية للرد السريع واصابوا عنصرين اثنين من القوات احدهما حالته حرجة.

وبين ان المهاجمين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية وهاجموا قوات الرد السريع عند محاولة اعتقالهم، مشيرا الى ان العملية تضمنت تدقيق الاسماء والمركبات وتمشيط البساتين والقرى الزراعية وفرض اجراءات مشددة في نقاط التفتيش المحيطة بابي صيدا.

يذكر ان وزارة الداخلية دفعت بقوات الرد السريع الى ناحية ابي صيدا الساخنة 30 كم شمال شرق بعقوبة لبسط الامن وانهاء الاضطرابات العشائرية والنزاعات المسلحة التي تقودها عناصر خارجة عن القانون مرتبطة بجهات متنفذة.