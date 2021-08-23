استنفار امني بين حدود بغداد – صلاح الدين لاصطياد "الدواعش" الفارين من الطارمية

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في صلاح الدين باستنفار القطعات الأمنية عند حدود بغداد مع قضاء الدجيل بالتزامن مع العمليات الامنية الجارية في الطارمية.

وقال قائممقام الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع لوكالة شفق نيوز؛ ان "قطعات من الجيش والشرطة والحشد استنفرت قواها عند حدود الدجيل - الطارمية وشمالي بغداد لمنع تسلل وفرار عناصر داعش نحو مناطق الدجيل".

واكد فزع؛ ان "القطعات الامنية عززت انتشارها في الشريط الفاصل بين حدود الدجيل وشمالي بغداد لاصطياد العناصر الفارة من العمليات الامنية في بساتين ومناطق قضاء الطارمية"، مشيرا الى ان "حدود الدجيل مؤمنة ولم تشهد اي خروقات او تسللات لعناصر داعش منذ اشهر طويلة".

ولفت فزع الى ان "الاجهزة الامني تولي اهتماما كبيرا بالحدود الفاصلة بين الدجيل ومناطق خاصرة بغداد الشمالية واتخذت سلسلة إجراءات تحوطية واستباقية منذ فترات طويلة بعد التعرضات والهجمات التي تعرضت لها القطعات الامنية ونقاط المرابطة خلال الفترات الماضية".

وشنت قوات الامن والحشد منذ أمس الأحد، عمليات امنية شاملة لتطهير البساتين والقرى الزراعية الوعرة والساخنة في قضاء الطارمية شمالي بغداد على خلفية الهجمات المتكررة التي طالت قطعات الجيش والحشد الشعبي.

ويُعد قضاء الطارمية أحد الأقضية الستة التي تحيط بالعاصمة بغداد وتسمى بحزام بغداد وهي من المناطق المهمة كونها تربط بين أربع محافظات عراقية هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، ويتألّف هذا القضاء من ثلاث نواحي هي مركز القضاء وناحيتيّ المشاهدة و العبايجي وتبلغ مساحة القضاء حوالي 192 ألفاً و411 دونم، يسكنها ما يقرب 91 ألف نسمة وعدد العوائل فيه 15 ألف عائلة.

ويشهد القضاء هجمات وعمليات ارهابية منذ اكثر من 15 عاما على الرغم من العمليات الامنية والعسكرية التي تشنها الاجهزة الامنية باستمرار.