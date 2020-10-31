استمرت لـ48 ساعة.. كوماندوس كوردي ينفذ عملية عسكرية في جبل قرجوغ

شفق نيوز/ أعلن قائد في قوات بيشمركة إقليم كوردستان يوم السبت تنفيذ عملية عسكرية استهدف مخابئ لتنظيم داعش في جبل قرجوغ بالقرب من قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى والواقع على بعد نحو 50 كليومترات عن أربيل عاصمة الإقليم.

وكتب سيروان بارزاني قائد محور كوير - مخمور لقوات البيشمركة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بنجاح من قبل قوة كوماندوس تابعة للبيشمركة كان قد تم تدريبها من قبل التحالف وقوات التحالف في جبل قرجوغ بالقريب من قضاء مخمور".

وأضاف بارزاني، أنه تم إجراء "التمشيط لأوكار ومخابئ الإرهابيين، حيث استغرقت العملية 48 ساعة وتم تفتيش 13 كهفا"، مشيرا إلى أن قوة الكوماندوس عادت إلى مراكزها من دون اية خسائر".

وختم بارزاني منشوره بالقول: "سوف تستمر مثل هذه العمليات ضد ارهابيي داعش لكي لا يتمكنوا من تعزيز تواجدهم في اية منطقة والقيام بأعمال إرهابية".



