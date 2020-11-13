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استكمالا لعمليات مكحول.. الحشد يشن حملات تطهير بين صلاح الدين وكركوك

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T11:12:21+0000
استكمالا لعمليات مكحول.. الحشد يشن حملات تطهير بين صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الحشد الشعبي - محور الشمال، يوم الجمعة، انطلاق حملات امنية واسعة لتطهير وتفتيش القواطع الامنية الممتدة بين أطراف كركوك وصلاح الدين.

وقال الناطق الرسمي عن المحور علي هاشم الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من الجيش والشرطة وألوية الحشد التابعة لمحور الشمال وباسناد من طيران الجيش، شرعت بحملات تطهير وتفتيش لمناطق محيط قضاء داقوق جنوبي كركوك والمناطق المحاذية لها شمالي شرقي وشمالي غربي قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين".

وبين الحسيني، أن "الهدف من العمليات هو استكمال خطة تطهير جبال مكحول الممتدة بين قضاءي الشرقاط وبيجي، ومنع انتقال الجيوب الارهابية الفارة من مكحول نحو القواطع الفاصلة بين كركوك وصلاح الدين".

واضاف ان "العمليات ستقطع طرق التواصل والمرور بين عناصر داعش وتحييد حركتها ومنعها من تهديد الأمن في المناطق الحدودية بين عدة محافظات"، مؤكدا ان "قوات الامن والحشد تفرض سيطرة مطلقة على قواطع شرقي صلاح الدين ولم تشهد اي تعرضات او هجمات ارهابية منذ شهور طويلة".

وانطلقت مطلع الأسبوع الماضي عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين وملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وشاركت بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية (6 _ 31_ 35_ 51  ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة،  وقطعات من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش.

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