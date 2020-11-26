استقرار اجتماعي في اسخن مناطق ديالى وقلق شعبي من هروب مطلوبين

شفق نيوز/ أكد مدير ناحية ابي صيدا وكالةً عبدالله الحيالي، يوم الخميس، استقرار الاوضاع الاجتماعية في الناحية، فيما اعرب السكان عن قلقهم من هروب مطلوبين للقضاء.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن فوج الرد السريع الذي تولى ملف الامن في ناحية ابي صيدا أنجز نتائج امنية ملموسة في تحقيق استقرار امني واجتماعي واضح بنسبة 80%، رغم الاجراءات الاولية لخطة حفظ الامن وفرض القانون والتي رافقها اغلاق طرق بسواتر وحواجز ترابية، ما اثار بعض الامتعاض لدى الاهالي جراء حيال اليات الدخول والخروج الى الناحية وتأثيرها السلبي على المصالح الحياتية للسكان".

وأضاف الحيالي، أن "خطة فرض القانون تسير بخطوات ونجاحات واضحة، ما انعكس ايجابياً على الاوضاع الاجتماعية والتفاؤل بزوال الاقتتال العشائري وردع جميع العابثين بأمن واستقرار الناحية"، مشيراً إلى "عودة فتح جميع دوائر الناحية وممارسة مهامها بشكل طبيعي".

بدورهم اعرب سكان ناحية ابي صيدا عن قلقهم جراء هروب المطلوبين الى القرى النائية المحيطة بالناحية فور انطلاق خطة فرض القانون ووصول فوج الرد السريع القادم من بغداد.

وقال عدد من سكان الناحية، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 25- 30 مطلوباً في ابي صيدا مسؤولون عن الفوضى الامنية والعشائرية فروا خارج الناحية"، موضحين أن "اعتقالهم يعد نهاية لأغلب مشاكل ابي صيدا".

وحذر السكان، من "انسحاب قوات الرد السريع وعودة المطلوبين لممارسة اعمال انتقامية تستهدف جميع الشرائح الاجتماعية".

وتسود ناحية ابي صيدا، ( 30 كم شمال شرق بعقوبة)، نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

وتترقب ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة التي تعد "اسخن نواحي ديالى"، منذ سنوات طويلة حلولاً أمنية وعشائرية للتحرر والخروج من الفوضى والاضطرابات التي سببها ضعف القانون والمجاملات الامنية، حيال المطلوبين والخارجين عن القانون.