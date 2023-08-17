استقدم الفرقة الجبلية العاشرة.. التحالف الدولي يجري استبدالاً لقواته في العراق: عملية مخطط لها

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، يوم الخميس، عن استبدال إحدى فرقه العسكرية بقوة أخرى في العراق، ضمن إجراءات إعادة الانتشار ومداورة القوات.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "حلّ أفراد الخدمة في التحالف من الفرقة الجبلية العاشرة، محلّ أفراد الخدمة من الحرس الوطني لولاية أوهايو، كجزء من عملية الإحلال والمناوبة المخطط لها للقوات لدعم قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب خلال الشهر الماضي".

وأضاف أنه "من أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن يكون أفراد الخدمة في الوحدة المقرر لها أن تحلّ محلها على أهبة الاستعداد والجاهزية لتولي المسؤولية ويشمل ذلك المعدات العائدة للوحدة"، مبيناً ان "هذه العملية تسمى عملية إحلال ومناوبة وانتقال المسؤولية".

وتابع التحالف "لقد تمت مراسم الانتقال الرسمي للمسؤولية في قاعدة أربيل الجوية في 15 آب/ أغسطس 2023"، مضيفاً أن "هذه العملية معيارية وروتينية، ويتم إجراؤها بطريقة مدروسة ومخططة ومنسقة بعناية مع الشركات الأمنيين".

وأشار إلى أنه "خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات، تجري تحركات القوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارجه، وهذه التحركات اللوجستية ضرورية لدعم قوات التحالف".

وأكد التحالف الدولي، أنه "ستبقى قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، ملتزمة بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش وستواصل تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة من خلال عمليات الإحلال والمناوبة الروتينية".