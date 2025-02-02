استغل الزحام أمام غرفة القاضي.. هروب موقوف من محكمة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بهروب أحد الموقوفين من داخل محكمة تحقيق الكرخ بعد إكمال إجراءات التحقيق معه.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم الموقوف علي ناجي عباس، المحتجز وفق المادة (413) من قانون العقوبات، تم نقله عند الساعة 15:00 من يوم 2 شباط/ فبراير 2025، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، من مركز شرطة المنصور إلى محكمة تحقيق الكرخ لغرض تدوين أقواله قضائياً".

وأضاف المصدر، "بعد وصول المتهمين، تم تسليمهم إلى موقف المحكمة، حيث تم توثيق ذلك في سجل الاستلام الخاص بمجلس القضاء، وهو موقف مكوّن من غرفتين متجاورتين، لكن بعد استكمال تدوين أقواله أمام قاضي التحقيق، استغل المتهم الزخم الحاصل قرب باب القاضي، ليتمكن من الفرار إلى خارج المحكمة".