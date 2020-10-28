استعدادات عسكرية لعمليات "تجريف" جديدة شمالي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري في صلاح الدين يوم الأربعاء عن إعداد خطة لتطهير و"تجريف" جزر أخرى لتنظيم داعش شمالي صلاح الدين بعد استكمال العمليات في في أكبر جزيرة للتنظيم بين نينوى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الأمن والحشد الشعبي ستبدأ المرحلة الثانية من تطهير جزر جديدة في مناطق جميلة وعنك الهوى شمالي قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين لوجود عناصر لداعش في تلك الجزر فرت من جزيرة كنعوص خلال الايام الماضية هربا من القوات الامنية".

واكد المصدر ان "جزيرة كنعوص اصبحت تحت السيطرة المطلقة ومكشوفة امنيا بعد تجريفها بالكامل خلال عمليات استمرت لمدة 8 ايام، اسفرت عن تدمير عدة مخابئ لداعش والاستيلاء على اسلحة ومتفجرات وعبوات ولوازم حربية مختلفة".

وأشار المصدر الى "مساع امنية لتطهير المناطق الساخنة الممتدة بين نينوى وصلاح الدين بالكامل والتي تمثل محطات انطلاق واستراحة لعناصر داعش ومقرا لتوزيع واعداد الهجمات الارهابية في مناطق اطراف كركوك ونينوى والحدود الجنوبية لمحافظة اربيل ضمن قضاء مخمور".

وتعد المناطق الواقعة بين شمالي صلاح الدين وجنوبي نينوى، من اكبر واخطر معاقل داعش في المحافظات الشمالية والغربية، وهي مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة، ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون وعورة التضاريس لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في عدة مناطق.



