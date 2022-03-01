استدعى تفعيل الإنذار الأمريكي.. انفجار عبوة ناسفة داخل مطار بغداد بلا إصابات

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من فرقة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي ما استدعى تفيل صافرات الإنذار الامريكية، مبينا ان الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "جسم غريبا، انفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالقرب من مقر فرقة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، تبين فيما بعد انه عبوة ناسفة بحسب رأي خبراء المتفجرات بعد عثورهم على قطع بلاستيكية تابعة للجسم المنفجر"، مبينا "انه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار".

وأضاف المصدر أن "لانفجار استدعى تفعيل صافرات الانذار ضمن الجانب الأمريكي في المطار".