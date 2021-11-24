استدعاء ثاني مسؤول امني رفيع للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاربعاء، عن استدعاء ثاني مسؤول امني رفيع للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال الكاظمي قررت استدعاء مدير الادلة الجنائية اللواء اياد العيساوي للتحقيق والاحتجاز لامور تتعلق بعملية محاولة الاغتيال.

وفي وقت سابق اليوم، قررت اللجنة استدعاء مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي لقيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق سطح منزل الكاظمي عقب الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له الأخير.

وتعرض منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري لاستهداف بطائرات مسيرة سقطت إحداها في باحة المنزل، فيما تمكنت القوات الأمنية من إسقاط طائرتين أخريين كانتا في طريقها لاستهداف المنزل.