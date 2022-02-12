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استدرجت عبر مواقع التواصل.. تحرير فتاة مراهقة واعتقال خاطفيها في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-12T18:33:13+0000
استدرجت عبر مواقع التواصل.. تحرير فتاة مراهقة واعتقال خاطفيها في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، عن تحرير فتاة مراهقة واعتقال خاطفيها يعد استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "إبلاغاُ ورد من إحدى السيدات عن قيام شخص بخطف ابنتها (الحدث) عن طريق استدراجها بواسطة أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

واضافت "وعلى الفور جرى تشكيل فريق عمل مشترك من اللواء السادس للفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، ومفرزة من مكافحة إجرام بغداد، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة العمليات، وبتحليل وتقاطع المعلومات، توجهت القوة إلى أحد الدور في منطقة (الديوان) بالكرخ وداهمت المكان وفق أمر قضائي، وتمكنت من تحرير الفتاة وإلقاء القبض على متهمين اثنين من الخاطفين".

ودعت قيادة عمليات بغداد أولياء الأمور إلى "مراقبة أبنائهم الأحداث وتوعيتهم حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحذر من التعامل مع الأشخاص المجهولين فيها واقتصار التواصل على الأصدقاء والأقارب فقط".

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