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استدرجته من سوريا.. الدفاع العراقية تطيح بـ"إداري فرقة اليرموك"

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T21:20:42+0000
استدرجته من سوريا.. الدفاع العراقية تطيح بـ"إداري فرقة اليرموك"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن القاء القبض على اداري "ما يسمى بفرقة اليرموك" الارهابية بعد استدراجه من سوريا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية استخبارية تكتيكية تميزت بالجرأة والشجاعة والحرفية العالية بالتنفيذ وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ وفصيل استطلاع اللواء من الاطاحة باحد الارهابيين المهمين".

واضافت انه "هو الاداري لما تسمى ب ( فرقة اليرموك ) الارهابية بعد استدراجه من سوريا بتكتيك خاص لا يمكن الكشف عنه حيث دخل الحدود الدولية قادما من سوريا إلى اراضينا مصطحبا احدى العوائل الداعشية للتمويه بواسطة التهريب عبر قرية بئر الحلو التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".

ولفتت الى أنه "هو أب لثلاثة من ابرز الارهابيين في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام ٤ المادة إرهاب".

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