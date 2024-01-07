استدرجته فتاة.. العثور على جثة شرطي واعتقال قتلته في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة قامت بقتل شرطي وإلقاء جثته شمالي العاصمة، بعد استدراجها عبر فتاة.

وبحسب المصدر الذي أبلغ وكالة شفق نيوز بالحادث، فإن القصة بدأت باستدراج فتاة عبر الهاتف لمنتسب في شرطة النجدة ليقع في الفخ ويذهب إلى الفتاة في حي تونس ببغداد وما إن دخل المكان المحدد حتى وجد العصابة في انتظاره.

وفي حي تونس الذي يقع شمالي منطقة الأعظمية، تم قتل الشرطي ومن ثم نقل جثته ورميها في أحد المبازل (مجرى لتصريف مياه سقي المزارع) في منطقة (24 أبو عظام) قرية "السلايط" بقضاء التاجي شمالي بغداد، مروراً بعدة مناطق ولمسافة طويلة ورغم وجود سيطرات ونقاط تفتيش أمنية على الطريق إلى أن العصابة وصلت إلى وجهتها وتخصلت من الجثة.

الشرطة في التاجي تلقت بلاغاً بوجود جثة مجهولة الهوية ملقاة في المبزل، وتم التوجه إلى المكان ونقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، إلى جانب تشكيل فريق عمل، وبعد المتابعة والاطلاع على كاميرات المراقبة ونصب الكمائن، نجح الفريق الأمني بإلقاء القبض على العصابة والذين اعترفوا باقترافهم الجريمة والإدلاء بتفاصيلها.