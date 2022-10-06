استدرجته عصابة عبر مواقع التواصل.. الأمن يحرر مختطفا من أهالي الانبار في ميسان (فيديو)

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن تمكن مفارزه من تحرير مختطف من أهالي الانبار بمحافظة ميسان بعد استدراجه عبر مواقع التواصل بحجة بيع سيارة ، فيما بيّن أن هذه العصابة مسؤولة عن أغلب عمليات الاختطاف في المحافظة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارزه في محافظة ميسان و استناداً للمعلومات الاستخبارية والموافقات القضائية، تمكنت بعد مداهمة مكان اختطاف من تحرير (مختطف) من اهالي محافظة الأنبار تم استدراجه من إحدى العصابات المسلحة لشراء سيارة عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد عُرضت فيه للبيع بسعرٍ مغرٍ".

وأضاف البيان أن "العصابة قامت بسرقة مبلغ (20) ألف دولار من المختطف، ومن ثم مطالبة ذويه دفع فدية مقدارها (80) ألف دولار لإطلاق سراحه".

وتابع الجهاز في بيانه أن "مفارز تواصل ملاحقة عناصر هذه العصابة المسلحة التي ثبت تورطها في أكثر عمليات الاختطاف في ميسان، وذلك بعد التحقيق مع اثنين من عناصرها استطاعت مفارزنا القبض عليهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهم العادل".

ودعا جهاز الامن الوطني المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر من حالات مشابهة في محافظة ميسان يتم فيها عرض سيارات او معدات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عصابات تحاول استدراج المواطنين لسرقة أموالهم بطرق مختلفة".