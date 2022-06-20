استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.. إصابة مدني بنزاع عشائري شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة مدني نتيجة اندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه مختلف الأسلحة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن النزاعاً اندلع بشكل مفاجئ، مساء اليوم، بين عشيرتين واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ساحة 83 شرقي بغداد- وهي ساحة تجارية تتوسط مناطق جميلة والطالبية ومدينة الصدر-، ما أدى الى إصابة مدني كان يمر بالقرب من منطقة النزاع.

وأضاف المصدر أنه "تم اخلاء المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تحاول القوات الأمنية التدخل لفض النزاع العشائري".

اصابة مدني مستطرق نتيجة اندلاع نزاع عشائري مستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من ساحة ٨٣ في مدينة الصدر