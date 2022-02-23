استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة.. اندلاع نزاع عشائري "طاحن" شمالي ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري "طاحن" استمر لمدة 8 ساعات شمالي المحافظة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين عشيرتي الهلالين والعظيمين بسبب خلافات سابقة بينهما واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة واستمر لمدة 8 ساعات، حيث استمر حتى فجر اليوم".

وأضاف المصدر، ان "حصيلة النزاع كانت، حرق منزلين اثنين دون تسجيل إصابات بين الطرفين، فضلا عن تضرر عجلة تابعة للأجهزة الامنية ".

وأشار إلى ان" قوة امنية كبيرة طوقت مكان النزاع وقامت بفرض حظر تجوال في المنطقة وباشرت بحملات تفتيش لالقاء القبض على الجناة الفاعلين بالنزاع العشائري".