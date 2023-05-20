"استخدمت القوة".. القوات الأمنية توقف نزاعا عشائريا عنيفا في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيف اندلع في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي (آل عواد والسادة آل سيد طاهر) بسبب خلاف عشائري سابق واستخدمت فيه الاسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن "قوة امنية كبيرة داهمت منازل القريتين وأوقفت النزاع بين الطرفين بالقوة".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية نجحت باعتقال 6 أشخاص بتهمة افتعال النزاع، حيث تم توقيفهم وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".